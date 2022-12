37enne trovato in possesso di cocaina e hashish, in carcere

37enne nei guai, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

37enne già noto

I Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti all’esito del quale hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne, già noto e residente in città a Brescia.

Scattano le perquisizioni

Gli agenti hanno in un primo momento fermato l'uomo che si trovava a bordo della sua auto, insospettiti dalla sua evidente agitazione e preoccupazione. Hanno così deciso di andare a fondo della questione perquisendo anche un’abitazione e a un garage nel comune di Offlaga, in uso al 37enne.

Cosa è stato rinvenuto

Nel garage sono stati rinvenuti, occultati in alcune bacinelle di plastica, numerosi involucri in cellophane contenenti complessivamente 8 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché oltre un centinaio di ovuli di hashish di peso pari a circa 1 kg, 2 bilancini di precisione e la somma contante di circa 73.000 euro, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Brescia dove, all’esito della convalida è stato trattenuto in carcere.