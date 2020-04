25 Aprile diverso a Coccaglio con le sanificazioni dell’esercito. Ieri, i militari hanno fatto tappa alla Fondazione Mazzocchi.

Ieri l’Esercito Italiano e l’Esercito Russo con l’Associazione Nazionale Alpini e i Carabinieri hanno svolto una sanificazione straordinaria delle strutture della Fondazione Mazzocchi. Con pragmatismo e ordine militare hanno svolto il loro compito con solerzia, si sono coordinati con il personale per non interferire con l’assistenza agli ospiti.Hanno richiesto di presentarsi agli ospiti prima di cominciare spiegando il motivo della loro presenza ed il compito che avrebbero svolto. (muniti di interpreti al seguito).Grande il valore reale e simbolico del loro intervento, eserciti che sono strumenti di difesa e di offesa, un tempo nemici, quest’oggi hanno operato a favore delle persone più fragili della nostra comunità. Miracoli della storia, destino degli uomini di conoscere la tenebra più profonda e di avere il potere straordinario di portare luce per rischiararla. Grazie a tutto il personale sanitario che ha partecipato, ad Elio, Elena, Raffaella, Nicoletta, Roberta che hanno ricevuto i complimenti per avere una struttura così ben organizzata ed attenta alle necessità. Grazie all’Esercito Italiano e all’Esercito Russo, ad entrambi i comandanti delle operazioni, dopo un commovente saluto, abbiamo dato in omaggio le pubblicazioni della Fondazione e il gagliardetto del nostro Comune. Il ricordo di questo grande gesto penso che accompagnerà tutti noi per molto tempo, forse anche nella grande madre Russia.