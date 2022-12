22enne investito sulla ss45bis, era a piedi all'alba

Attimi di grande apprensione questa mattina (domenica 18 dicembre 2022), 22enne investito sulla ss45bis.

22enne investito sulla ss45bis

Come riportato da Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 6 a Mazzano.

Dove si è verificato il sinistro

Stava percorrendo a piedi la strada

Ad essere travolto da un'auto un ragazzo di 22 anni lungo la Statale 45bis. Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro: dalle prime informazioni sembrerebbe che il ragazzo stesse percorrendo a piedi la strada. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica unitamente agli agenti della Polizia stradale. Il giovane ricoverato agli Spedali Civili di Brescia verserebbe in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tante cose restano da chiarire

Sul fatto sta indagando la Polizia stradale di Desenzano che avrà il compito di capire anche il perché il giovane stesse percorrendo la strada a piedi, questione che potrà essere lui stesso a chiarire quando la situazione medica glielo consentirà. Al momento si sa che l'autista a bordo dell'auto che ha travolto il 22enne non era sotto l'effetto di alcol.