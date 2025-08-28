il caso

Trovata droga sia nello zaino che indossava sia all'interno della sua abitazione

21enne recidivo: viene arrestato due volte in meno di 12 ore.

Scattano le perquisizioni: cosa è emerso

Nel corso della serata di lunedì 25 agosto 2025 il 21enne in questione si aggirava con un atteggiamento sospetto in un parcheggio di Rezzato, tanto che gli agenti della polizia locale hanno ben pensato di procedere ad un controllo approfondito.

Il 21enne, accortosi della presenza della pattuglia, ha da subito manifestato un atteggiamento nervoso ed agitato facendo ulteriormente insospettire gli agenti. Questi ultimi hanno quindi proceduto ad effettuare una perquisizione che ha consentito loro di trovare all'interno dello zaino del ragazzo un bilancino di precisione e circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Ma non è tutto. La perquisizione è continuata anche all'interno dell'abitazione del 21enne: qui sono stati trovati altri 90 grammi circa di droga oltre a materiale usato per pesare la sostanza stupefacente ma anche denaro contante derivante direttamente dall'attività di spaccio.

Recidivo: il 21enne è stato arrestato due volte in 12 ore

Ai polsi del 21enne sono quindi scattate le manette. Il soggetto, nel mentre si decideva circa la data dell'udienza di convalida dell'arresto, era stato posto ai domiciliari nella propria abitazione. Il giorno seguente, però, gli agenti giunti nella casa del ragazzo per trasferirlo in Tribunale, non lo hanno trovato. Ben presto si sono accorti che il 21enne si trovava in una strada pubblica in una via a poca distanza dal luogo di residenza. Nei suoi confronti è quindi scattato il secondo arresto in meno di 12 ore, in questo caso per evasione. É stato successivamente trasferito in carcere.