13enne cade dalla bici, elisoccorso a Rudiano

Le condizioni non dovrebbero essere gravi, ma a Rudiano è stato comunque chiamato l’elisoccorso. L’intervento è al momento in codice giallo.

13enne cade dalla bici

Secondo quanto riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, è successo intorno alle 13.30. Una 13enne è caduta dalla bici nei pressi di via Caduti di Piazza Loggia. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi che però è partita, fortunatamente in codice giallo. Sul posto si è precipitato l’elicottero da Brescia, ma anche l’ambulanza dei volontari di Trenzano e l’automedica. Le condizioni della ragazzina, fortunatamente, non dovrebbero essere troppo gravi, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche le Forze dell’ordine per comprendere la dinamica dell’incidente.