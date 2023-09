Hanno sorpreso cinque persone all'interno di un garage di Travagliato con 120 chili di marijuana e 500 grammi di hashish. Per i giovani, tutti tra i 20 e i 25 anni, sono scattate le manette.

120 chili di marijuana nel garage, arrestati in cinque

Possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Di questo reato dovranno rispondere i cinque giovani italiani, tutti residenti nell'hinterland bresciano, che la scorsa notte sono stati pizzicati dai carabinieri della Stazione di Travagliato con più di un quintale di marijuana stoccato in un garage di Travagliato. Una partita che, se fosse stata immessa e poi venduta sulle piazze di spaccio della provincia, avrebbe fruttato circa un milione di euro.

Le lunghe e impegnative indagini dei carabinieri hanno permesso di sequestrare l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno atteso che la droga arrivasse in un garage privato della cittadina della bassa bresciana prima di fare irruzione e cogliere in flagranza di reato i cinque arrestati. Durante la perquisizione i militari hanno trovato anche mezzo chilo di hashish, due copie fedeli di armi da sparo, una pistola a tamburo e una pistola semiautomatica ad aria compressa. Per i cinque giovani sono scattate le manette. Questa mattina in Tribunale a Brescia sono comparsi davanti al giudice per la direttissima: gli arresti sono stati convalidati.