10eLotto: centrato a Ome un 6 Doppio Oro

La Dea Bendata ha baciato ancora una volta il territorio Bresciano. Venerdì 22 settembre 2023, come riporta Agipronews, a Ome è stata centrata la vincita più alta di giornata, un 6 Doppio Oro da 30mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,77 miliardi di euro in questo 2023.

Le ultime vittorie

Doppio colpo a Brescia, stavolta al Lotto e nel concorso del 15 settembre: in città vinti 6.987,32 euro grazie a un ambo sulla ruota di Milano (numeri 54 e 90), a Rezzato in provincia portati invece a casa 5.000 euro con un ambo sulla ruota di Bari (numeri 37 e 90).

Non male anche il resto della Lombardia

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di venerdì e sabato hanno regalato vincite a pioggia in Lombardia distribuite tra ben cinque province. A Milano, il 10eLotto ha regalato 6.000 euro a Casarile il 16 settembre con sei numeri indovinati su sei in modalità frequente. Bene anche la provincia di Bergamo, a Calcio, con 5.540 euro sempre al Lotto di venerdì: terno sulla ruota di Milano grazie ai numeri 35, 54 e 90. Restando al Lotto del 15 settembre - riferisce Agimeg - bene anche Samarate (Varese) dove un fortunato ha portato a casa 9.750 euro: terno sulla ruota nazionale con 57, 65, e 66. Non vuole infine essere da meno la provincia di Monza Brianza, a Lentate sul Seveso, con 5.000 euro al 10eLotto di sabato 16 settembre con sei numeri su sei in modalità frequente.