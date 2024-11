Un compleanno speciale: Paolina spegne 105 candeline

105 anni: compleanno speciale per la signora Paolina.

Compleanno che supera il secolo per Paolina Codenotti, ospite della Rsa Serlini di Ospitaletto, che oggi (lunedì 18 novembre 2024) ha spento ben 105 candeline. Circondata dall'affetto dei cari, del personale medico sanitario e dall'Amministrazione comunale, la signora Paolina ha festeggiato il compleanno del secolo con un giorno di ritardo.

Nata il 17 novembre 1919 a Gussago, nella frazione Valle, in una famiglia di agricoltori, prima di sei fratelli, Paolina ha celebrato questo pomeriggio l'importante traguardo insieme ad altri anziani della casa di riposo ospitalettese, all'insegna di musica e divertimento.

Gussaghese di sangue ma ospitalettese d'adozione (dal 2019 si trova in Fondazione Serlini), Paolina ha frequentato la scuola con successo:

"Fino alla sesta -ha raccontato la figlia- Non potendo continuare, come suo sogno, gli studi per diventare ostetrica, apprese da due zie il mestiere di sarta: questo l'ha portata a lavorare per famiglie e persone di spicco sulla scena culturale e politica bresciana, dai cui discendenti è ancora oggi ricordata con stima e affetto".