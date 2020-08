104 candeline per nonna Armida di Chiari

Buon compleanno nonna Armida! La clarense, più anziana militante della Lega e con tanto di tessera onoraria, ha spento oggi ben 104 candeline.

104 candeline per nonna Armida

Che traguardo. Ancora una volta ha saputo guardare solo avanti e grazie alla cura della sua famiglia, lei ha superato anche il periodo di maggiore emergenza per il Covid. Nonna Armida Carbone ha spento 104 candeline. Lo ha fatto oggi pomeriggio, 14 agosto, a casa sua. Con qualche attenzione in più, per rispettare le regole, i suoi cari non le hanno comunque fatto mancare nulla. Nonna Armida è infatti sempre circondata dalla sua amatissima e numerosa famiglia e da tanti amici.

Famosa grazie a Salvini

Qualche tempo fa, nonna Armida aveva fatto il giro d’Italia. La sua fotografia era infatti stata postata da Matteo Salvini sua pagina Facebook. La clarense è una leghista accanita e si era fatta ritrarre con in mano la rivista che riportava, in prima pagina, la fotografia del leader del Carroccio.