Un compleanno in compagnia di amici e parenti

Pontevico 103 candeline per nonna Barbarina

E sono 103 le candeline per “Nonna Barbarina”. E’ la pontevichese più “saggia”, in pochi le hanno tenuto testa e deteniene comunque il record del maggior numero di primavere: è Barbara Zavaglio. Da qualche anno vive ad Alfianello con la figlia ma il suo desiderio è tornare quante più volte a Chiesuola per constatare che tutto vada bene.

Domenica (seppur il compleanno fosse il 25 luglio) durante la messa è stata festeggiata da monsignor Federico Pellegrini e dai fedeli della frazione in cui lei ha vissuto gran parte della sua esistenza. Prima della consegna di un regalo da parte della parrocchia la nipote Sonia ha voluto ringraziarla per l’esempio di vita che è stata e che ogni giorno è.

Il suo segreto? “Mangiare poco e pregare tanto”. Gli auguri sono stati accompagnati da un emozionante applauso.