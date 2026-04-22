Zambia: da Gussago al via un’iniziativa solidale per costruire una scuola in Africa.

Da Gussago l’iniziativa solidale per la Zambia

Tre volontari da Gussago danno il via ad un’iniziativa solidare per costruire una scuola in Zambia. A tal proposito sono stati già raccolti seimila euro.

“I materiali per il tetto sono arrivati e la comunità è già al lavoro! A breve i bambini potranno finalmente fare lezione in una vera scuola”.

Maria, Emiliano e Alessio sono tre volontari impegnati in un progetto in Zambia. Da Gussago hanno lanciato un GoFundMe con cui hanno già raccolto più di seimila euro per completare la costruzione di una scuola primaria.

“A Luuma – scrivono – abbiamo notato un grande edificio lasciato a metà e molti bambini che facevano lezione in un pollaio appartenente a giovani agricoltori. Gli abitanti – continuano – ci hanno raccontato che avevano deciso di raccogliere materiali e manodopera per costruire tre nuove aule. L’anno scorso però la zona è stata colpita da una grave siccità e, a causa della mancanza di risorse, i lavori si sono fermati. Una volta completato il progetto di costruzione delle tre nuove classi – spiegano – la scuola potrà accogliere fino a 400 bambini. Inoltre, i giovani agricoltori potranno finalmente riavere il pollaio e riprendere la loro attività”.

Finalità

La raccolta serve a costruire il tetto e il pavimento, così che i bambini possano finalmente lasciare il pollaio; installare porte e finestre, per creare un ambiente più sano in cui studiare; intonacare e dipingere l’edificio, per dare alla scuola un aspetto dignitoso e accogliente.