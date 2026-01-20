Volunteers Day sabato ad Elnòs Shopping a Roncadelle.

Appuntamento sabato 24 gennaio 2026 dalle 10 alle 18 nello spazio eventi al primo piano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale delle associazioni del territorio e di sensibilizzare i visitatori sull’importanza di dedicare tempo e competenze a chi ne ha più bisogno. Dal primo soccorso al supporto verso i più fragili, dal tema della disabilità alla lotta contro i tumori: la giornata del 24 gennaio sarà all’insegna della solidarietà, e della partecipazione attiva. Le associazioni saranno presenti per raccontare il loro impegno attraverso la testimonianza diretta dei volontari, condividendo progetti e iniziative a sostegno delle persone più fragili, della comunità e del territorio. Durante l’evento sarà presente Radio Bruno, che animerà la giornata con momenti che coinvolgeranno il pubblico, rendendo l’esperienza ancora più dinamica e partecipata.

Le realtà del territorio presenti

I visitatori di ELNÒS Shopping potranno entrare in contatto con diverse realtà del territorio. Fael – Familiari Amici Emopatici contro la leucemia sostiene i pazienti leucemici e le loro famiglie, promuovendo ricerca e solidarietà. ACAT si dedica all’offerta di spazi di incontro e cambiamento a persone e famiglie che affrontano difficoltà legate al consumo di alcol e altre sostanze, mentre Casa delle Stelle offre un salotto culturale per tutti. Komen Italia promuove la prevenzione e la cura del tumore al seno e sostiene le pazienti, mentre Bambini in Braille offre opportunità educative e ricreative a bambini non vedenti e ipovedenti. AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla supporta le persone con sclerosi multipla attraverso assistenza e ricerca scientifica. Infine, saranno presenti AVIS – Associazione volontari italiani del Sangue, Ikigai associazione con l’obiettivo di informare e formare famiglie e caregiver sulle demenze senili, Donne al Centro di Rodengo Saiano ed ENPA Brescia l’Ente Nazionale Protezione Animali.