Violenza sulle donne: al via una serie di incontri informativi a Muscoline.

Violenza sulle donne: al via gli incontri

Incontri informativi sul tema della violenza sulle donne promossi dalla commissione Servizi Sociali del comune nella sala civica del centro polifunzionale Don Lorenzo Milani in via Paolo VI. Ci si avvicina al 25 novembre, Giornata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne. Il fenomeno, però, sembra non conoscere battute d'arresto risultando drammaticamente sempre attuale.

Nello specifico la problematica in questione verrà trattata sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico fornendo al pubblico presente utili pillole per prevenire fenomeni di violenza anche attraverso l'autodifesa.

Gli appuntamenti in programma

Sono in tutto quattro gli appuntamenti in calendario. Giovedì 2, 9, 16 e 23 novembre 2023 sempre a partire dalle 20.30. Ad intervenire nel ruolo di relatori saranno Massimiliano Basile, psicopedagogista e criminologo, Roberto Cerati, maestro di karate, e personale della Questura di Brescia, Divisione anticrimine della Polizia di Stato. Per chi fosse interessato è necessario prenotare contattando il comune al numero 0365.379563. L'ingresso è libero