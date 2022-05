Non sono solo impegnati a sorvegliare l'attraversamento pedonale dei bambini che vanno e vengono da scuola. I vigli di Iseo sono al lavoro anche quando ad attraversare la strada (si parla della provinciale di via Per Rovato, lungo il percorso Nord delle Torbiere) sono i cigni con i loro piccoli.

Vigili al lavoro per far attraversare in sicurezza anche i cigni

In aiuto anche degli animali. Non è la prima volta che l’agente Giuseppe Scolaro, in servizio al Corpo intercomunale di Polizia Locale del Sebino orientale di Iseo, si presta per soccorrere animali in difficoltà. Dopo aver salvato un cigno dallo strangolamento, alcune caprette e un piccolo cinghiale in passato, in questi giorni è intervenuto per scortare un esemplare adulto con i suoi piccoli che stava attraversando la provinciale per passare dalle Torbiere al lago.