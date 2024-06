La stella del Karate Genocchio ha brillato al Campionato italiano Esordienti (classe 2011 e 2012), andato in scena nei giorni scorsi a Ostia.

Vicecampionessa italiana Esordienti Isabel Genocchio ha vinto l’argento

Se tutti gli atleti si sono contraddistinti per le ottime prestazioni, è stata la colognese Isabel Genocchio (figlia d’arte, visto che il papà è Simone Genocchio, che insieme al fratello Mauro è nello staff della scuola fondata dal padre Franco, nonché nel team tecnico della Nazionale di karate) a regalare alla scuola rovatese il titolo più importante: la medaglia d’argento. La 12enne (compirà 13 anni tra un mese) si è dunque incoronata vice-campionessa d’Italia (nella categoria Esordienti kg 56): un risultato più che meritato, accolto con soddisfazione velata da una punta di rammarico data dalla consapevolezza che l’oro non era irraggiungibile, anzi, tutt’altro.

«Sono molto felice di come è andata la gara fino alla finale di pool (ha vinto cinque incontri consecutivi, tutti molto bene ndr)- ha spiegato la giovane atleta della società rovatese - Sapevo che l’avversaria era alla mia portata perché l’avevo già battuta in passato».

Una situazione che, anziché avvantaggiarla, alla fine ha giocato a suo sfavore: Isabel, infatti, forse per la troppa sicurezza, non è riuscita a recuperare il punto di svantaggio incassato a metà dell’incontro e a esprimersi al massimo delle sue potenzialità. «Devo lavorare di più sulla lucidità», ha sottolineato la 12enne, dimostrando una grande maturità nonostante la giovanissima età.

"Guardando alla sua carriera futura, forse è meglio così: se hai la fame di migliorare e di vincere, cresci molto più velocemente", ha commentato il papà Simone, che ha seguito la prova di Isabel dall’angolo con estremo orgoglio: "Glielo dovevo!".

Isabel Genocchio ha cominciato a praticare il karate a 5 anni, quando frequentava ancora l’asilo: «Mi è piaciuto fin da subito - ha spiegato la giovane - Pratico anche danza hip hop». E la scuola? «Me la cavo bene anche lì», ha rivelato. Insomma, non solo una brava atleta ma anche una ragazza modello.

Se l’ultima campanella è già suonata, per quanto riguarda il karate la stagione non è ancora finita: la prossima gara sarà il 21 giugno. E Isabel, archiviata l’esperienza ai Campionati, è pronta a dare il massimo.