Vax Day, nuova giornata al Centro Vaccinale di Poncarale

Vax Day, una nuova giornata al Centro Vaccinale di Poncarale.

Vax Day, nuova giornata a Poncarale

L'Asst Spedali Civili di Brescia organizza, domenica 29 gennaio 2023, una giornata dedicata alla prevenzione al Centro Vaccinale di Poncarale. Dalle 8:30 alle 12:30, saranno offerte le vaccinazioni anti Covid e antinfluenzale a bambini e adulti e la vaccinazione anti HPV alle donne di 25 anni (nate nel 1998), non vaccinate nell'adolescenza.

Epatite C

Sarà possibile, inoltre, per tutti i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, effettuare lo screening gratuito per l'epatite C. L’accesso è libero e senza appuntamento.

Tutto quello che c'è da sapere

Per sottoporsi alla vaccinazione è necessario portare la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento. L’idoneità alla vaccinazione e il tipo di vaccino somministrato saranno valutati dal medico vaccinatore in sede di anamnesi. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore/tutore legale, oppure da altro accompagnatore maggiorenne a conoscenza dello stato di salute del vaccinando, munito di delega scritta, copia del documento di identità dei genitori/tutore legale e consenso alla vaccinazione firmato dai genitori/tutore legale.