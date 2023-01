Vax Day a Poncarale: 89 i vaccini somministrati

Vax Day a Poncarale nella mattinata di ieri (domenica 29 gennaio 2023).

Vax Day a Poncarale

É stato organizzato dall'Asst Spedali Civili di Brescia al Centro Vaccinale di Poncarale il Vax Day , una giornata dedicata alla prevenzione. Sono state erogate 89 prestazioni a 75 persone.

Per quanto riguarda gli adulti sono state somministrate 33 dosi di vaccino anti Covid bivalente, 6 di antinfluenzale, 18 di anti papilloma virus, 8 di antitetanica/differite e pertosse e 22 screening epatite C. Di queste alcune sono co-somministrazioni e in particolare: 3 Anti Covid 19 più antinfluenzale; 2 Anti Covid 19 + Anti papilloma virus; 2 Anti Covid 19 + screening epatite C; 6 Anti Papilloma Virus + antitetanica e 1 antinfluenzale + screening Epatite C.

Per quanto riguarda i minori: una somministrazione per vaccino Anti Covid 19 pediatrico e una somministrazione di vaccino Antinfluenzale pediatrico.

Info utili

Per sottoporsi alla vaccinazione è necessario portare la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento. L’idoneità alla vaccinazione e il tipo di vaccino somministrato saranno valutati dal medico vaccinatore in sede di anamnesi. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore/tutore legale, oppure da altro accompagnatore maggiorenne a conoscenza dello stato di salute del vaccinando, munito di delega scritta, copia del documento di identità dei genitori/tutore legale e consenso alla vaccinazione firmato dai genitori/tutore legale.