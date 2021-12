Variante Omicron, contagiate anche le tre figlie della 50enne di Pontevico

Covid-19

Ats tranquillizza, si tratta di un focolaio circoscritto al nucleo famigliare.

Risale a sabato la notizia che Omicron ha raggiunto la provincia di Brescia, a Pontevico per la precisione. Nel frattempo il numero dei contagi Covid è in costante crescita in Lombardia e nel Bresciano.

Si tratta di un focolaio famigliare

Come confermato da Ats ad essere risultata positiva è una donna di 50 anni risultata positiva a questa nuova variante. L'aggiornamento di oggi (martedì 21 dicembre) evidenzia come anche le tre figlie della donna siano risultate positive alla variante Omicron. A confermarlo i referti giunti dal laboratorio degli Spedali Civili di Brescia. In un primo momento si è verificata la positività di una figlia poi della mamma sulla quale si era indagato scoprendo essere stata contagiata dalla variante Omicron. La prima figlia, che è il caso indice, e le altre due sorelle sono anche loro risultate positive a Omicron. Si tratta comunque di un focolaio famigliare.