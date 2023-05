Valerio Staffelli avvistato a Chiari.

Valerio Staffelli a Chiari

In questi giorni l'inviato di Striscia La Notizia è stato visto aggirarsi per le vie di Chiari: in particolare è stato visto con i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Si è poi intrattenuto a bere il caffè in un bar della zona (ed è stato fotografato con il proprietario Ettore Mura).

Il motivo della visita

Non è dato sapere al momento il motivo della sua visita in territorio bresciano. Forse per un servizio che andrà in onda per Striscia La Notizia. Ricordiamo però che il giornalista scrive anche per la rivista il Carabiniere. L'inizio di questa avventura era stata da lui annunciata su Twitter nel 2019.

Così è iniziata una nuova avventura, scriverò per la rivista il Carabiniere, il titolo? Un inviato speciale tra i reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri. Una giornata con loro per provare e documentare il loro operato. Abbiamo preparato anche video per i social sintonizzatevi pic.twitter.com/rN5X0qsHH0 — Valerio Staffelli (@VStaffelli) January 2, 2019

Da allora ha confezionato vari servizi con altre Radiomobili d'Italia. Con tutta probabilità, anche in questo caso, il motivo è legato alla realizzazione di un video nel quale ad essere documentata è la giornata al fianco dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chiari.