Un'orceana sul podio di Miss Tagliatella

La conquista della medaglia a Gatteo Mare

Sul podio del concorso dedicato al più classico dei piatti della cucina romagnola è salita Barbara Scaratti che ha convinto la giuria della sua bravura. Location dell’evento di venerdì scorso il Bagno Alvaro di Gatteo Mare sulla Riviera Romagnola. La manifestazione ormai è un must dell’estate romagnola, organizzata come sempre dalla Direzione del Bagno e dal ristorante “Il Mare in Pentola” con il coordinamento della lady chef Albarosa Zoffoli e dello chef Alessandro Spinelli.

A valutare i concorrenti una giuria ad hoc

Sedici concorrenti in gara (quindici donne e un uomo), di diverse province italiane, che sotto la guida degli chef, a colpi di mattarello, farina e uova, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta le nostre nonne) e si sono sfidati per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani!

La giuria è stata composta dagli chef, da Andrea Ciuffo, da Cristina Sapignoli titolare dello storico Molino romagnolo Sapignoli e dal giornalista enogastronomico Pierantonio Bonvicini.

L'orceana si è guadagnata la medaglia di bronzo

Il gruppo ha decretato vincitrici: Angela Sacrini, 33 anni, casalinga, di Pavia, seconda classificata Angelica Cirella, 43 anni, impiegata, di Bologna e terza Barbara Scaratti, 46 anni, operaia, di Orzinuovi. Una grandissima soddisfazione tutta orceana per una tradizione, quella della cucina “di una volta” che non passa davvero mai di moda.

A conclusione dell’evento, a tutti gli intervenuti, che sono stati davvero tantissimi, sono state offerte le immancabili tagliatelle al ragù; mentre ai partecipanti sono state omaggiate diverse farine, per non smettere mai di sperimentare dietro ai fornelli.