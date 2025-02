Uncinetto e chiacchiere, divertimento e cuore: la ricetta di «Quelle del Lunedì»

Ci vuole tanto cuore per fare del bene agli altri e per gli altri. Ci vuole tanta voglia di fare, di unire le proprie mani alle altre, dare tempo e fatica.

Uncinetto e chiacchere

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Ma se al fare del bene si unisce lo stare bene insieme, la condivisione e il passare qualche ora tra chiacchiere e risate, la ricetta è perfetta. E’ quello che fa da qualche tempo un gruppo di donne, tredici per l’esattezza, per cui il lunedì fa rima con uncinetto, maglia, progetti, moda e generosità.

"Il lunedì non è solo l’inizio di una nuova settimana, ma il momento più atteso per condividere una passione comune: l’uncinetto",

hanno detto "Quelle del Lunedì (QdL)". Un collettivo nato liberamente e casualmente dall’incontro di alcune amiche (e altre meno conosciute, almeno all’inizio) unite dalla voglia di creare qualcosa di bello, non solo con le mani, ma anche con il cuore.

"Tutto è iniziato in modo semplice: un gruppo di donne che, pur provenendo da esperienze di vita e lavori diversi, ha deciso di incontrarsi ogni lunedì per lavorare all’uncinetto - hanno spiegato - Ciò che realizziamo è una vasta gamma di oggetti fatti a mano: borse, borsellini e accessori vari. Ognuno di questi pezzi è unico, frutto di ore di lavoro e creatività, ma anche di risate, chiacchiere e condivisione. Malgrado nessuna delle partecipanti sia un’esperta, la passione e la dedizione che mettono in ogni creazione sono evidenti".

Borse e oggetti di moda che strizzano davvero l’occhio alle tendenze del momento e che diventano delle vere e proprie chicche, da aggiungere ad outfit e per le occasioni speciali. Dimenticate i centrini della nonna: le loro creazioni sono davvero uniche e fashion, adatte a tutte e età e realizzate in tantissimi modelli.

"L’obiettivo, però, non è solo creare oggetti belli, ma fare del bene - hanno detto dal gruppo - abbiamo deciso infatti di devolvere tutto il ricavato delle vendite a scopo benefico. Le associazioni a cui vengono destinati i fondi cambiano di volta in volta, scelte in base alle esigenze del territorio. In questo modo, il gruppo riesce a restituire “qualcosa” un po’ a tutti, dimostrando che con un po’ di impegno e collaborazione si può fare davvero la differenza".

I loro prezzi sono volutamente molto onesti: non calcolano mai il tempo impiegato per realizzare i singoli oggetti, perché per loro "il vero guadagno è il piacere di creare e aiutare". E così hanno già fatto sostenendo tante realtà e mettendosi in gioco quando la comunità chiama. Attualmente, il gruppo sta lavorando a una nuova collezione primavera-estate che prevede anche infradito e sandali.

"Ogni pezzo sarà, come sempre, interamente fatto all’uncinetto e con un occhio al gusto e alla funzionalità - hanno spiegato le donne del collettivo - tutti i nostri lavori vengono condivisi su una vivace pagina Instagram, dove chiunque può ammirare le creazioni e acquistare".

E c’è davvero l’imbarazzo della scelta perché ogni pezzo è originale: si può scegliere tra una vasta linea di oggetti, ma a dominare sono le borse, soprattutto le clutch, realizzate in tantissimi colori, di tendenza e davvero simpatiche, che vengono presentate con consigli di stile e abbinamenti. Allo sferruzzare si unisce anche la passione per la moda e la voglia di condividere.