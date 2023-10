"Una rosa per Norma" a Rezzato.

Il comune di Rezzato ha ospitato domenica 8 ottobre 2023 la V edizione della manifestazione dedicata a Norma Cossetto, evento nato nel 2018 a Viterbo da una idea di Maurizio Federici e poi giunta a a coinvolgere 240 città nel 2022. Quest’anno ben 400 città hanno aderito a “Una rosa per Norma” e si sono aggiunte collaborazioni da numerose associazioni, patrocinii e sostegni da varie Regioni e Province, da molti Comuni.

La storia

80 anni fa Norma Cossetto veniva presa dai partigiani titini, veniva umiliata, torturata, violentata da 17 uomini e poi gettata nella foiba ancora in vita: oggi è presa a simbolo dei tanti infoibati di cui non si è riusciti a recuperare e documentare la storia. Norma veniva fatta tacere e morire in una foiba ma oggi questa manifestazione a suo ricordo serve per denunciare l’assurdo velo di silenzio che per troppi anni ha inutilmente coperto questi fatti e queste violenze. A Rezzato ieri mattina un rappresentante della Provincia e diciannove fra sindaci e vice sindaci hanno ricordato Norma: