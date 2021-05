Grazie ad Axel la palestra diventerà ecosostenibile

Un paese sempre più ecosostenibile e a risparmio energetico? Si può grazie ad Axel, il bando promosso da Regione Lombardia per promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, di cui Bassano nei giorni scorsi è risultato beneficiario. Un’altra buona notizia, o meglio un altro corposo finanziamento a fondo perduto è stato assegnato all’Amministrazione che lo indirizzerà verso la palestra comunale, che prossimamente sarà «decorato» da pannelli solari nuovi e luccicanti. E soprattutto green.

«E’ un altro importante progetto che inizia a prendere forma e che consentirà di riqualificare un altro edificio comunale quasi a costo zero», ha commentato soddisfatto il sindaco Michele Sbaraini. L’opera avrà un costo complessivo di circa 139.000 euro, coperti al 90% (circa 124.000) con il finanziamento regionale e per la restante parte con risorse del Comune. L’intervento vedrà la luce nella seconda parte del 2021 e prevede l’installazione di un nuovo impianto capace di produrre 38.000 kw/anno di energia che consente di ridurre l’immissione in atmosfera di un quantitativo stimato di gas a effetto serra pari a 13,16928 tCO2eq/anno.

«E’ una grande soddisfazione se si considera che in poche ore sono giunte a Regione Lombardia 1.092 domande e che la nostra richiesta si colloca al 141 posto tra quelle ritenute ammissibili e finanziabili – ha continuato il primo cittadino – Quest’opera si inserisce in un più ampio progetto per rendere il nostro Comune sempre più ecosostenibile e il meno energivoro possibile».