Una nuova strada per collegare le due Verole

L’obiettivo è realizzare una viabilità più sicura e fluida per i cittadini dei due centri collegando le aree industriali

Presto Verolanuova e Verolavecchia, o meglio le loro aree industriali, saranno collegate da una strada di nuova realizzazione in lato sud- ovest rispetto al centro del capoluogo, in prolungamento a via A. Da Giussano a collegare l’area PIP del Comune adiacente e da qui alla SP 11.

Una strada per due

La strada sarà lunga circa 400mt e larga 7,50mt, la durata dei lavori sarà di circa 120 giorni ed il costo sarà di 300mila euro finanziati con fondi derivanti da oneri di urbanizzazione del Comune di Verolanuova, ente capofila del progetto, e coinvolgimento di privati.

“L’intervento è completamento delle rispettive programmazioni urbanistiche finalizzando l’opera oltre che a servizio dell’area in trasformazione urbanistica posta a nord della nuova arteria stradale in territorio Verolese, a favorire e potenziare l’interscambio del traffico veicolare tra le due centri abitati. L’intervento è da realizzare su terreno agricolo, di cui si provvederà ad acquisire una porzione della larghezza di ml 11.00, a bordo dei mappali interessati dall’intervento , in lato sud. Si provvederà al tombinamento dei vasi irrigui presenti alle due estremità con tubi autoportanti diametro adeguato alla sezione del vaso irriguo e come da indicazioni degli enti Gestori dei vasi stessi”, si legge nella relazione tecnica che spiega nel dettaglio le operazioni che si dovranno fare.

Tra queste sono previsti diversi sbancamenti che saranno fatti in economia grazie agli operai del Comune.

“Abbiamo operai capaci e macchinari – ha voluto sottolineare il sindaco Stefano Dotti – in questo modo riusciamo a realizzare parte dei lavori risparmiando”.

Sicuramente una bella notizia.

“La zona sud del paese è collegata al centro da due ponti: quello di San Rocco e di via Indipendenza – ha spiegato Dotti – grazie a questa strada chi abita nella zona sud potrà immettersi nella circonvallazione senza necessariamente dover passare dal centro paese. Questa strada sarà d’aiuto anche per il transito dei mezzi agricoli, sopratutto durante la stagione della semina o del raccolto. Inoltre la spesa sostenuta è in compartecipazione con privati che useranno la nuova strada per la loro attività economica”.

Lo scopo è quello di rendere più scorrevole il traffico e incrementare la sicurezza stradale, come sostenuto anche dal sindaco di Verolavecchia Maura Gualdi.

“Questa strada unirà i due paesi, inoltre, come condiviso dall’Amministrazione, adotteremo nel Pgt una prosecuzione di questo tratto – ha sottolineato il primo cittadino – questa strada di collegamento ha lo scopo di alleggerire il traffico dai mezzi pesanti in virtù anche di una maggior sicurezza stradale. Abbiamo aderito con piacere a questa scelta per accorciare le distanze tra le due aree produttive che possono essere raggiunte con più facilità senza la necessità di transitare nell’area commerciale”.

Un’opera dunque significativa che avrà risvolti importanti sul traffico cittadino. Ricordiamo che i lavori inizieranno a breve, ma dopo il loro completamento si dovrà aspettare la primavera per le asfaltature, in questo modo l’opera sarà già assestata e di conseguenza l’asfalto più resistente.