L’obiettivo dell’Amministrazione adrense è solo uno: mantenere un servizio che la popolazione adrense altrimenti perderebbe, continuando a consentire ai bambini e ai ragazzi con la passione per il calcio di praticare questo sport in paese.

Una nuova società per salvare il calcio adrense

La notizia del trasferimento del Franciacorta a Palazzolo ha comprensibilmente innescato un po’ di scompiglio e il sindaco Paolo Rosa nella riunione indetta mercoledì sera in Municipio non ha nascosto il suo sincero disappunto:

«Ne siamo venuti a conoscenza al bar, dai giornali e da qualche genitore che ci ha contattati. Dalla società non ci è pervenuta nessuna comunicazione ufficiale scritta, se non una mail per chiedere come disdire i contatori. Ho avuto un colloquio con il presidente lunedì mattina, due giorni fa».

Insomma, un fulmine a ciel sereno di fronte al quale l’Amministrazione, anziché piangersi addosso, si è subito rimboccata le maniche, mettendosi alla ricerca di una figura con le capacità e le qualità necessarie per ripartire da zero e mettere in campo un progetto sportivo serio rivolto principalmente al settore giovanile.

Mercoledì sera è stato presentato alle numerose famiglie riunite in sala consiliare il responsabile sportivo: si tratta di Alberto Perini, laureato in scienze motorie e con una comprovata esperienza nel settore dello sport e del calcio (nell’ultimo anno è stato responsabile tecnico del settore giovanile e allenatore della Prima squadra dell’Orceana, nei precedenti ha ricoperto ruoli chiave a Telgate). «Accetto ben volentieri l’incarico, per me è una sfida - ha spiegato - Quest’anno ci concentriamo esclusivamente sul settore giovanile, dalla scuola calcio a tutte le categorie che riusciamo a formare. Ovviamente tutto dipende dalla fiducia che ci darete. Le quote non sono ancora state definite, ma cercheremo di mantenerle leggermente inferiori a quelle di quest’anno».

Nel giro di pochi giorni (tempo di sbrigare tutti gli adempimenti burocratici necessari) la società avrà un nome, uno statuto e tutto quello che serve per essere operativa. Nel frattempo le famiglie interessate ad aderire al progetto possono scrivere via mail a info.accademiacalcio@gmail.com

«L’intenzione di fare partire tutte le categorie c’è, ovviamente dipenderà dalla risposta che avremo - ha aggiunto Perini - Sto contattando degli allenatori qualificati, il tempo stringe e nel giro di una decina di giorni potremo fornire informazioni più chiare».

Il sindaco Rosa e l’assessore allo Sport Patrizia Galli hanno ribadito che l’incontro serviva soprattutto a rassicurare le famiglie sulla volontà di mantenere vivo il calcio adrense.