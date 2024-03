Una nuova guida per l’istituto Gigli: inizia la reggenza del prof d’Adamo

di Stefania Vezzoli

Da inizio marzo l’istituto rovatese Lorenzo Gigli ha una nuova guida: si tratta del professor Emanuele d'Adamo, nominato dirigente scolastico reggente.

Un avvicendamento che ha il sapore di un dèjà vu, perché già nel 2019 d’Adamo subentrò proprio a Davide Uboldi (ex preside del Gigli) ai vertici del comprensivo di Travagliato.

In questo caso l’impegno è doppio, perché il 41enne è già preside, da un paio d’anni, dell’istituto Piero Sraffa di Brescia e porterà avanti i due incarichi insieme.

«E’ una sfida che accetto con entusiasmo e determinazione - ha sottolineato al suo arrivo a Rovato - Sono consapevole della responsabilità che questo incarico comporta e dell'importanza cruciale che la scuola riveste nella società odierna. È con profonda emozione e un sincero orgoglio che mi accingo a dirigere un istituto che, per storia e tradizione, rappresenta un faro per la nostra comunità».

Con grande disponibilità, nonostante si sia appena insediato e stia ancora conoscendo i docenti e i referenti dei numerosi progetti in corso al Gigli, il professor d’Adamo ha accettato di rispondere a qualche domanda.

Ci siamo incontrati la prima volta nel 2019, quando avevo preso il suo posto a Travagliato, era il mio primo incarico come dirigente. Lo conosco bene, so come lavora e ho avuto modo di apprezzare la scuola che ha lasciato. Condividiamo la stessa idea di scuola, come luogo in cui ogni giorno gli studenti possano trovare stimoli, crescere e sviluppare il proprio bagaglio culturale e umano.