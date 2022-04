Una mostra dedicata a Marco Pantani a Rovato

L'iniziativa

Tra gli eventi collaterali della rassegna Lombardia carne c'è anche l'esposizione curata da Matteo Ghitti.

"E tu, te lo ricordi Marco?" Una domanda cui chi ha almeno qualche conoscenza base in materia di ciclismo non può non saper dare una risposta. E' infatti dedicata al grandissimo Marco Pantani la mostra inaugurata sabato 2 aprile nel Municipio di Rovato.

Una mostra dedicata a Marco Pantani

L'esposizione, allestita nella Gipsoteca al primo piano del palazzo comunale di via Lamarmora, ripercorre l'intera carriera del "pirata", come era soprannominato Pantani, dalla carriera giovanile fino alla tragica fine. Curata da Matteo Ghitti, palazzolese residente a Cologne, la mostra alterna pannelli a maglie, riproduzioni di biciclette e bici ufficiali della squadra. Una piccola sezione è inoltre dedicata ai ciclisti bresciani, da Pierino Gavazzi a Rosanna Piantoni e Mauro Zanotti, senza dimenticare Claudio Corti e molti altri.

"Pantani è l'ultimo campione eroico. Io sono un appassionato di ciclismo e quando ho smesso di correre la livello amatoriale ho iniziati a collezionare maglie. Questa mostra ha preso vita qualche anno fa alla Festa di Mura e poi man mano è cresciuta".

Queste le parole di Ghitti, che all'inaugurazione è stato affiancato dal sindaco Tiziano Belotti e da Giovanni Belloni e Kristian Salvoni di MTB Franciacorta Capriolo, organizzatori della Vigna storica, altra manifestazione collaterale di Lombardia Carne.

L'esposizione sarà visitabile ancora oggi, domenica 3 aprile, fino alle 18.