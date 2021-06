Considerando la situazione d'emergenza Covid, anche quest'anno non è stato possibile organizzare il pranzo sociale con gli over 75 di Erbusco. Ma l'Amministrazione non si è persa d'animo e ha fatto recapitare la merenda direttamente a casa.

Una merenda a domicilio per gli anziani

Ha preferito evitare gli assembramenti, nonostante il miglioramento della situazione, ma allo stesso tempo non ha dimenticato i suoi concittadini. L'Amministrazione di Erbusco ha fatto recapitare a casa degli over 75 (che avrebbero dovuto partecipare al pranzo sociale come negli anni pre pandemia) una una ricca merenda.

Con un piccolo pensiero simbolico si vuole, comunque, sottolineare che siete testimoni facenti parte della storia della nostra comunità, quindi l'Amministrazione non si dimentica di voiu! Con l'auspicio di ritrovarci l'anno prossimo, vi auguriamo ogni bene.

Hanno scritto l'assessore ai Servizi sociali Renata Pangrzio e il consigliere delegato alla persona Arianna Ferrari. Il dono è stato molto apprezzato dalla cittadinanza.