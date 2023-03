"Una domenica dedicata alle donne". Questo il titolo dell’iniziativa promossa domenica 5 marzo in via Ricchino 13/A, presso Dafneboutique. Un pomeriggio, dalle 15 alle 19, in cui Michela ed Elena parleranno di moda, arte e prevenzione.

Una domenica dedicata alle donne a Rovato

Protagonista dell’evento sarà infatti la clarense Elena Moletta. Una donna, una professionista (è architetto), una mamma, che ha deciso di condividere con gli altri il racconto, profondamente intimo, della sua esperienza con un tumore al seno, dalla diagnosi alla guarigione. Un’esperienza dalla quale sono nate delle opere d’arte: disegni ad acquerello in cui i fiori hanno il sapore di un ritorno alla vita. Opere che sono diventate una mostra itinerante e un libro, dal titolo "Rifiorirai e sarai bellissima", e dalle quali ha preso piede il progetto "Mi frulla in testa".

Un "progetto del cuore"

Elena Moletta ha definito la sua iniziativa "un progetto del cuore", perché finalizzato a informare, supportare e aiutare le donne in difficoltà. I suoi dipinti, infatti, vanno oltre il dolore: evocano la vita, la libertà, la gioia. “Rifiorirai e sarai bellissima” ha debuttato nel novembre del 2019 con una mostra itinerante ospitata al Museo della città di Chiari; la pubblicazione del libro, che lo scorso anno ha ricevuto il premio “Marchio di Qualità Microeditoria 2022”, è avvenuta nel 2020. Con "Mi frulla in testa" la clarense ha realizzato una mostra personale nel 2021. Un percorso che continua e che l'ha portata a esporre a Milano, a Palazzo Pirelli.

Appuntamento in via Ricchino

Il pomeriggio dedicato alle donne si terrà domenica 5 marzo (nel weekend che precede la ricorrenza dell'8 marzo), nel cuore del centro storico rovatese, in via Ricchino. Qui, grazie a Dafneboutique, l'esperienza di Elena Moletta sarà condivisa in una cornice in cui si cercheranno di coniugare arte, moda e prevenzione.