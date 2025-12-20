Una cartolina per dire “Buon Natale”

L’Amministra zione di Quinzano d’Oglio ha voluto omaggiare tutte le famiglie con piccolo ma importante pensiero.

Auguri…vintage

In occasione delle feste l’Amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Olivari ha avuto proprio una bella idea. Come ogni anno il primo cittadino unitamente la vice Federico Bertuzzi si sono recati nelle scuole per porgere saluti e auguri ai ragazzi, ma quest’anno non sono andati a mani vuote. Ogni studente ha infatti ricevuto una busta con quello che non è solo un biglietto d’auguri ma una vera e propria cartolina che si può affrancare e spedire. Un gesto semplice con una grande finalità: “riprendersi il tempo per sé e per gli altri”.

“Ritorniamo a regalarci il piacere della scrittura a mano, di creare fisicamente qualcosa che contenga un po’ di noi, magari proprio in un messaggio d’auguri da inviare a chi é lontano e che sarà sorpreso nel ricevere una cartolina “d’altri tempi” e, quindi, un pensiero autentico che é già un regalo. In un mondo sempre più frenetico, soprattutto a Natale, è importante rallentare e riscoprire il piacere dello stare con se stessi e col prossimo, condividendo momenti speciali e, perché no, portando un po’ di Quinzano d’Oglio nel cuore di chi é distante con un gesto inaspettato”, è l’invito dell’Amministrazione.

La sorpresa è davvero riuscita agli studenti molti dei quali non avevano mai visto una vera e propria cartolina, chissà che a Quinzano non si riprenda una bella abitudine dei tempi passati quando si aspettava con ansia le cartoline dal mare o da parenti lontani. Ciliegina sulla torta: il Babbo Natale ritratto sulla cartolina siede allegramente sulla panchina gigante del Parco Dna Contratti, per l’occasione imbiancata di neve.