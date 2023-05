Un tesoretto da 630mila euro per gli interventi di miglioramento energetico degli edifici pubblici. A tanto ammonta il contributo a fondo perduto ottenuto dal Comune di Provaglio d’Iseo, che da anni sta lavorando a favore dell’ambiente.

Un tesoretto per efficientare gli edifici pubblici

I fondi, come spiegato nell’ultima seduta del Consiglio comuale, chiamato ad approvare il pacchetto di opere pubbliche finanziate dal Cse 2022, andranno a finanziare la sostituzione degli infissi di Palazzo Francesconi, della scuola secondaria di primo grado di Provaglio e degli spogliatoi del campo sportivo, dove verranno installati anche nuovi generatori di calore. Al centro civico di Provezze, invece, saranno sostituiti i generatori di calore e sarà installato un impianto fotovoltaico da 18 kilowatt con batteria di accumulo.

"L’obiettivo è impedire la dispersione di calore e imprimere un decisivo taglio ai consumi energetici - ha spiegato l’assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici, Giancarlo Dolfini - La scuola media e il municipio vedranno la sostituzione degli infissi con oscuranti, mentre l’intervento sugli spogliatoi del campo sportivo si inserisce in un più ampio programma di ammodernamento degli impianti sportivi del paese".

In quanto a transizione energetica l’Amministrazione di Provaglio, oltre a godere di impianti fotovoltaici già attivi sulle coperture degli edifici pubblici, ha avviato l’iter per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Non solo, si lavora anche sulla mobilità sostenibile tramite l’installazione di colonnine per il car sharing e il bike sharing.