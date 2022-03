Un tesoretto per due piazze di Provaglio d'Iseo

lavori pubblici

L’area antistante il Comune e l’area del Chiosco saranno riqualificate grazie ai 365mila euro di Regione

Un tesoretto da Regione Lombardia per riqualificare piazza don Raffelli, conosciuta come piazzetta del Chiosco, e l’area antistante a Palazzo Francesconi. Due luoghi del centro di Provaglio molto frequentati dai giovani, dalle famiglie e dai bambini.

Un tesoretto per due piazze di Provaglio

"Nell'ambito dei fondi per i progetti di rigenerazione urbana abbiamo chiesto e ottenuto 365mila euro a Regione Lombardia - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Dolfini - Noi ne abbiamo aggiunti, con risorse proprie, circa 50mila, per un totale di 415mila euro di interventi".

Si prevede la sostituzione della pavimentazione danneggiata della piazza (nella quale verrà rifatto anche l’isolamento) e la manutenzione straordinaria delle sedute, dell'illuminazione e il ripristino delle lastre di pietra che oggi sono state danneggiate.

"Abbiamo fatto in primo luogo una valutazione sulla tenuta del piazzale, perché avevamo delle importanti infiltrazioni nella palestra sottostante e serviva un intervento di ripristino dell'impermeabilizzazione della superficie - ha spiegato Dolfini - Recuperiamo i sampietrini e li ripristiniamo. Il piazzale cambierà dal punto di vista dell'aspetto estetico e dell’utilizzo. Verrà raddoppiata la copertura in modo da creare uno spazio coperto per le attività ricreative e gli eventi e le nuove sedute serviranno come punto di ritrovo per l’aggregazione dei ragazzi, che ora sfruttano il muretto dell’oratorio".

Per quanto riguarda il giardino pubblico di Palazzo Francesconi, invece, si interverrà sull’illuminazione e sulle panche e le tribune.

"Rifaremo tutte le sedute in pietra di fronte al Comune e tutto l'impianto di illuminazione - ha concluso l’assessore - Saranno installati dei lampioni a servizio anche del parco. Le tribune saranno sistemate. Luogo di ritrovo per famiglie con bambini, anziani e giovani, vogliamo effettuare la manutenzione del parco antistante al Comune per favorire la socializzazione e valorizzare i luoghi di incontro in paese. La nostra idea è di sistemare gli spazi di Provaglio in cui la comunità può ritrovarsi".