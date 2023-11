Un amichevole Spiderman di quartiere ha fatto tappa in città. Venerdì pomeriggio, Alex Maniscalco è stato a Chiari per visitare i bambini della pediatria dell'Asst Franciacorta.

Un supereroe per amico: Spiderman ha fatto un salto in città

Alex Maniscalco. "Professione"? Uomo ragno. Non un lavoro retribuito ma un atto di solidarietà per portare un sorriso. Venerdì pomeriggio, Spiderman, è arrivato a Chiari, all'Asst Franciacorta. E' stato accolto dal primario di Pediatria Michele Spandrio, dalla caposala Patrizia Roda e da tutto lo staff. Poi, come ogni supereroe che si rispetti, ha fatto visita ai più piccoli. In ospedale erano presenti 5 bambini, il più piccolo di un mese e il più grande di 12 anni.

Non è mancato nemmeno un saluto al Commissario straordinario Luigi Cajazzo e al direttore amministrativo Gianluca Leggio.

Un'altra visita speciale

Fuori dall'ospedale, inoltre, c'era Denis Balint: un bambino come tanti, ma anche uno su duecento. Fin da piccolo è affetto da una rarissima malattia, la Ahds, acronimo di Allan Herndon Dudley, che colpisce gli arti e il cervello nei soggetti di sesso maschile. Era accompagnato da mamma e papà, Adrian e Ana-Maria, di origini romene, che non lo lasciano mai solo ed è stato molto felice della visita.