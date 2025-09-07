Un Pgt per restare: il progetto contro l’esodo dei giovani

A Rudiano l’obiettivo è offrire più abitazioni e servizi, valorizzando comunità e ambiente

Rudiano guarda al futuro con un ambizioso progetto di sviluppo urbano pensato per rispondere alle esigenze dei suoi cittadini, in particolare dei più giovani.

Un Pgt “pensato” per i giovani

La Giunta guidata dal sindaco Andrea Gallina ha infatti avviato l’iter per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt), uno strumento urbanistico fondamentale per ridefinire l’organizzazione e la vivibilità del paese. Il Comune intende rispondere a una necessità avvertita da tempo: la mancanza di abitazioni adeguate che costringe molti giovani rudianesi, una volta formata la famiglia o deciso di vivere in autonomia, a trasferirsi nei Comuni limitrofi.

“Troppi nostri giovani compaesani, quando si sposano o hanno bambini, sono costretti ad andare a vivere fuori perché non trovano casa qui – ha spiegato il sindaco Gallina – Con il nuovo Pgt vogliamo offrire più abitazioni a chi sogna di restare a Rudiano, nel paese dove è nato e cresciuto”.

L’obiettivo non è solo quello di aumentare il numero di case, ma anche di migliorare la qualità della vita nel paese, con la realizzazione di nuove infrastrutture. Tra le priorità della Giunta ci sono infatti la creazione di parcheggi, nuove piste ciclabili e polmoni verdi attrezzati a parchi gioco, pensati per arricchire gli spazi pubblici e favorire momenti di socialità e benessere. Il percorso di elaborazione del Piano è ancora nelle fasi iniziali. L’iter è partito a maggio e nei prossimi mesi, probabilmente a partire da settembre, l’Amministrazione incontrerà professionisti e cittadini per definire insieme le priorità e le soluzioni più efficaci per il futuro di Rudiano.

“Siamo ancora in uno stadio embrionale, ma c’è la volontà di ridisegnare il paese – ha aggiunto il primo cittadino – Vogliamo un progetto che tenga conto delle esigenze della comunità, senza mai dimenticare il rispetto per l’ambiente e il territorio”.

Anche l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Mattia Ranghetti, ha sottolineato il valore delle richieste arrivate soprattutto dai giovani.

“Tantissimi ragazzi sono venuti a chiederci aiuto perché vogliono restare a Rudiano – ha raccontato – Io stesso mi sono dovuto trasferire in un Comune limitrofo, ma se avessi avuto la possibilità sarei rimasto volentieri. Questa è una necessità forte e sentita, che vogliamo concretizzare lavorando insieme per ridisegnare il nostro bel paese”.

Un impegno che promette di restituire a Rudiano una nuova identità, più vicina ai bisogni delle nuove generazioni e rispettosa delle sue radici ambientali.