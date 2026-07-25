L’iniziativa è stata realizzata dur ante il Grest e il risultato è davvero spettacolare.

Un nuovo murales dona colore e calore all’oratorio.

Una nuova “opera” all’oratorio

Dopo la recente riapertura del bar dell’oratorio di Barbariga, continua il percorso di rinnovamento degli spazi dedicati alla comunità.

Durante il periodo del Grest è stato infatti realizzato un nuovo e splendido murales, che ha trasformato e valorizzato una parete già decorata in passato.

L’opera, firmata da Carlo Maria Giordani, non rappresenta soltanto un intervento artistico, ma un vero e proprio simbolo di accoglienza, vitalità e condivisione. Con i suoi colori vivaci e il suo stile coinvolgente, il murales regala un tocco di calore all’oratorio, rendendolo ancora più bello e invitante per bambini, ragazzi, famiglie e tutti coloro che lo frequentano.

L’iniziativa

L’iniziativa, realizzata durante il Grest, testimonia ancora una volta la volontà di prendersi cura degli ambienti dell’oratorio, trasformandoli in luoghi sempre più vivi, accoglienti e capaci di trasmettere valori positivi.

Un piccolo grande gesto che contribuisce a rendere l’oratorio non solo uno spazio di ritrovo, ma anche un punto di riferimento per tutta la comunità.