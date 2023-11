Un nuovo progetto portato a termine dal Lions Club Montorfano Franciacorta che dona alla Cooperativa La Nuvola un nuovo furgoncino adibito al trasporto disabili.

Un nuovo mezzo donato a La Nuvola

Sabato nella splendida cornice di Villa Mazzotti è stato consegnato il mezzo che permetterà di continuare ad erogare servizio di trasporto in circa 45 comuni della zona ovest di Brescia.service, dal valore di 60.000 euro, nasce l'annata passata sotto la presidenza di Liliana Treccani, promosso dal socio Domenico Festa, e concluso durante la presidenza di Adriano Filippini.

In prima linea presente appunto il Club Montorfano Franciacorta, con la collaborazione di altri Club della Zona 22 e il finanziamento per metà dell'importo da parte di LCIF, nonché la Fondazione Internazionale Lions che da 50 anni supporta progetti a sostegno delle fasce più deboli della comunità. In rappresentanza della Fondazione LCIF l'officer distrettuale Federica Pasotti:

E’ un piacere sostenere una realtà come quella della Cooperativa La Nuvola, è stato straordinario scoprire quanto siano efficaci sul territorio.

Gli interventi

Presenti Rosangela Donzelli, presidente della Cooperativa, e Laura Deviardi, responsabile area disabilità:

Questo pulmino darà la possibilità a giovani e anziani disabili di frequentare il CDD di Palazzolo S/O (Centro Diurno Disabili) senza gravare sulle famiglie.

Fondamentale anche la presenza di Giovanni Battista Volpi dell'organizzazione di volontariato Mafalda, colui che attivamente donerà il suo tempo alla guida del nuovo mezzo.

L'assessore ai Servizi sociali Vittoria Foglia di Chiari porta i ringraziamenti da parte di tutta l'Amministrazione comunale e si dice assolutamente orgogliosa di questa collaborazione fra più associazioni: «I Lions ascoltano e capiscono le necessità sul territorio, lavorano e concretizzano il loro aiuto».

Il Governatore del Distretto Lions Giovanni Pagani ha confermato: