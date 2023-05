Un murale per le donne in Iran: al via i lavori a Villa Carcina.

Un murale per le donne in Iran

Hanno preso il via ieri (martedì 9 maggio 2023) i lavori per la realizzazione del murale in via Lombardia 8 a Villa Carcina. Il fine è ricordare quello che ormai da mesi sta accadendo in Iran con i giovani che scendono in piazza per ribellarsi al Regime che priva il Paese di ogni tipo di libertà ed in particolare colpisce le donne. Il murale nasce da un’idea congiunta della Dottoressa Anna Maria Gandolfi – Direttrice della Scuola Bottega Artigiani di Brescia - e di Pegah Moshir Pour, l’attivista iraniana che nel corso di Sanremo 2023, accanto a Drusilla Foer, ha portato sul palco dell’Ariston il monologo sulla drammatica condizione del regime iraniano.

La realizzazione artistica è affidata agli street artist Fabio Orioli e Dario Pruonto, in arte Mister Caos, che celebreranno i diritti umani con una particolare forma di comunicazione visiva che si appropria dello spazio portando le parole, e non solo lavori visivi, dentro il contesto urbano quotidiano. La Direzione artistica è affidata all’Associazione MAAP - Atelier d'Arte Pubblica con il coordinamento di Stefania Dubla.

Gli artisti saranno supportati nella realizzazione dell’opera dagli allievi di III e IV della Scuola Bottega coordinati dal Prof. Luca Maria Calabrò. La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla sinergia di diverse realtà: Lions Club Brescia Capitolium, Lions Club Brescia Host e Lions Club Brescia Valtrompia, Comune di Villa Carcina e Ditta Prandelli Demolizioni che ha messo a disposizione il muro di 80m della propria azienda. Partner del progetto sono il Colorifio Sifra e il Colorificio Astrale che hanno fornito il materiale necessario. I lavori termineranno giovedì 11 maggio 2023 tempo permettendo.

La presentazione

Mercoledì 17 maggio 2023 alle 17 il Murale verrà presentato alla cittadinanza alla presenza delle autorità lionistiche e locali oltre alla protagonista Pegah Moshir Pour e alla giornalista, inviata di guerra, Lucia Goracci.