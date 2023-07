Ammonta a 42mila euro la somma che l’Amministrazione di Palazzolo sull'Oglio del sindaco Gianmarco Cossandi ha messo sul tavolo per la realizzazione di opere di manutenzione alla Torre Rotonda di Mura (il Torrione), in via Gorini.

Un lifting conservativo per il Torrione

Infatti, grazie alle verifiche effettuate con l’ausilio del drone in dotazione alla Polizia Locale, si è evidenziata la necessità di un intervento di pulizia e ricorritura del manto di copertura: ovvero, si vuole pulire e riqualificare gli elementi di copertura per garantirne la funzionalità.

Oltre a ciò sono state riscontrate alcune fessurazioni riguardanti alcuni beccatelli in cemento armato. Si tratta di elementi decorativi che danno forma alla particolare struttura esterna merlata e perimetrale dell’edificio – delle sorte di mensole a vista, dentro le quali vi è una putrella in ferro – per le quali è stato deliberato il restauro e il risanamento conservativo.

I lavori

I lavori – che hanno già avuto l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia e che verranno presto affidati ad una ditta del Settore con supervisione del Settore Patrimonio, coadiuvato da un tecnico professionista esperto in restauri di edifice storici – verranno eseguiti indicativamente a partire da agosto, per una durata di circa 45 giorni.

In questo modo, approfittando delle vacanze scolastiche, verranno eseguiti per i primi i lavori che riguardano la porzione del Torrione che affaccia sul cortile scolastico della scuola primaria Galignani. A seguire, si opererà nell'altra parte del Torrione e in questo caso verrà chiuso temporaneamente il tratto stradale di via Gorini interessato dal cantiere.

L'intervento

Sul tema è intervenuto il sindaco, Gianmarco Cossandi: