"Un goal per la solidarietà" ha centrato l'obiettivo a Gussago.

"Un goal per la solidarietà"

É andata in scena domenica 17 settembre 2023 all'oratorio Sale di Gussago l'ottava edizione di "Un goal per la solidarietà" . L'evento benefico ha visto come protagonisti i giovani calciatori delle categorie Primi Calci 2015 e 2016 e ha perseguito come obiettivo quello di raccogliere fondi destinati a sostenere la ricerca nel campo delle malattie neuromuscolari. Quella che si è attivata è stata una vera e propria catena di solidarietà che punta alla creazione di fioriere inclusive per il Centro Clinico Nemo specializzato nella cura, nell'assistenza e nella ricerca sulle malattie neuromuscolari e neurodegenerative.

Per la cura di fiori e/o piante

Si tratta di fioriere progettate nel dettaglio con tanto di semicerchio in lamiera. Quest'ultimo serve come base per la fioriera e permette alle persone in carrozzina di avvicinarsi alle piante e/o ai fiori per curarli. Un'attività che regala grandi benefici ai pazienti non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico.