Un dono sotto l'albero davvero speciale. E' quello che i carabinieri in congedo hanno fatto trovare a Carlo Antonini, di Sarezzo, affetto di Sla.

Un dono prezioso dai carabinieri in congedo

Erano i "carabinieri con gli stivali" degli anni Ottanta, Novanta e di inizio Duemila. Hanno prestato servizio nelle compagnie dell’Arma presenti in provincia di Brescia fino alla pensione. Un lavoro svolto come una "missione", prima di tutto per aiutare il prossimo e chi si trovava in difficoltà. Oggi molti di loro sono carabinieri in congedo per raggiunti limiti di età, altri invece ancora prestano servizio nel bresciano. Sta di fatto che, tutti insieme, continuano a coltivare quello spirito altruistico che li ha sempre contraddistinti.

In occasione del ritrovo per le festività natalizie, il gruppo di colleghi della "vecchia guardia" del Nucleo operativo radiomobile di Brescia ha deciso di aprire una raccolta fondi per acquistare un generatore portatile da donare a Carlo Antonini, residente a Sarezzo e malato da nove anni di Sla. Un’idea nata dall’esperienza di Massimo Reali, un collega carabiniere affetto dalla stessa malattia e morto molto giovane a causa della Sla.

Il ringraziamento

Il generatore ha lasciato piacevolmente sorpreso Antonini, che ha voluto ringraziare l’intero gruppo di amici-colleghi.