Un dolce dedicato a Rezzato: a firmarlo l'astro nascente della pasticceria, la 25enne Carlotta

Un dolce dedicato a Rezzato, a firmarlo la pasticcera 25enne Carlotta.

Un dolce dedicato a Rezzato

Carlotta Filippini, figlia d'arte, (suo padre è il maestro pasticcere Alessandro che con la moglie Claudia da oltre tre decenni si trova dietro al bancone della pasticceria Dolce Angolo di Rezzato) si sta facendo strada con successo nel mondo della pasticceria. La giovane ha infatti da poco ricevuto il premio Vegâteau. Quest'ultimo è stato da lei ottenuto per aver realizzato quello che è stato considerato come il miglior dolce vegano di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. La 25enne è inoltre entrata a far parte dell'associazione Apei (Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana) che vede a capo il re dei pasticceri Iginio Massari.

Dolcissime delizie

Tra le prove che la giovane ha dovuto superare anche la realizzazione di una piéce di cioccolato con tanto di fior di loto anch'esso di cioccolato. Ha inoltre preparato una torta al caramello e al lampone chiamata "Torta Fenaroli", un omaggio alle sue origini.