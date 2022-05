Un convegno per discutere del problema mobilità sul basso Sebino

tema caldo

Promosso dai Lions Franciacorta, si terrà a Sarnico martedì sera. Ospiti i sindaci, i delegati delle due province e i direttori delle Agenzie di trasporti.

Una tavola rotonda fra i sindaci del territorio Sebino (bergamasco e bresciano) e della Valcalepio, ma anche della zona Nord della Franciacorta, zona interessata dalle lunghe code che quotidianamente bloccano la viabilità dei Comuni lungo la Sp469.

"Basso Sebino e Valcalepio verso una nuova mobilità". E' questo il titolo del convegno promosso dal Lions Club Sarnico e Franciacorta presieduto da Enrico de Tavonatti. A confronto ci saranno sindaci e amministratori dei Comuni del territorio, associazioni e addetti ai lavori. L'obiettivo del club è favorire una nuova viabilità nel Basso Sebino e nella Valcalepio, promuovendo l'incontro tra i 16 paesi coinvolti, tra le due Province e tra le Agenzie dei trasporti.

La serata di martedì al ristorante Tram a Sarnico (su invito) sarà incentrata sul concetto di strada intesa come sistema nervoso del mondo e luogo di comunicazione e di transito con l'altro. L'urbanizzazione del territorio del Sebino e della Valcalepio, così come della Franciacorta, è più simile a quella di un unico agglomerato urbano, anche se risulta spezzettato in una grande pluralità di amministrazioni. Lo scopo della serata è suggerire un concorso di intenti tra gli amministratori e le istanze civiche dei cittadini, per risolvere l'annoso problema della mobilità sul basso lago.

Il territorio in questione è infatti interessato dalla presenza di due caselli autostradali (Palazzolo e Grumello del Monte), rispettivamente situati tra la Franciacorta e il basso Sebino e in Valcalepio. Le arterie per raggiungerli, però, sono molto trafficate e negli orari di punta dell'andata e del ritorno dal lavoro, così come nei week end, si generano lunghe code di auto e veicoli, con risvolti negativi sia per la viabilità, che per l'ambiente e la salute. Una delle soluzioni caldeggiate da tempo e di cui in questi mesi si è tornati a parlare nell'ambito dei fondi del Pnrr è la tangenziale di Capriolo, che permetterebbe di bypassare il lungolago e il ponte di Sarnico e Paratico e il centro di Capriolo per arrivare direttamente al casello autostradale di Palazzolo.