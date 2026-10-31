Un “circolo virtuoso” per il commercio

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Welfare a chilometro zero con il nuovo progetto avviato dal Comune di Leno con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il commercio di prossimità e le attività economiche del territorio.

Sostenere il tessuto economico

“L’Amministrazione comunale ha scelto di dare un segnale concreto, destinando risorse al welfare dei propri dipendenti affinché possano essere spese presso le attività commerciali locali aderenti all’iniziativa – ha spiegato l’assessore al Verde, Commercio e Attività Produttive Enrico Nascimbeni – si tratta di una scelta precisa: far ricadere sul territorio una parte delle risorse generate dalla nostra comunità, sostenendo chi ogni giorno contribuisce a mantenere vivo il tessuto economico e sociale di Leno. Il progetto vuole creare un circolo virtuoso tra Comune, lavoratori, commercianti e cittadini, favorendo gli acquisti locali, rafforzando le relazioni di vicinato e contribuendo a mantenere sul territorio valore, servizi, occupazione e opportunità”.

Welfare di vicinato

Un progetto che vede coinvolti in prima persona i commercianti che potranno aderire alla piattaforma “Tre Cuori” e entrare a far parte del “Welfare di vicinato”. L’adesione è totalmente gratuita e permette all’attività di entrare nella rete degli esercizi convenzionati presso i quali potranno essere utilizzate le risorse di welfare messe a disposizione nell’ambito del progetto.

“Partecipare significa avere nuove opportunità di vendita, intercettando la spesa dei beneficiari del progetto – ha spiegato l’assessore – entrare in una rete territoriale, insieme ad altre attività commerciali e realtà produttive e contribuire alla crescita di Leno, sostenendo un modello di sviluppo basato sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle risorse locali, prepararsi a nuove opportunità, grazie alla futura estensione del progetto alle aziende produttive che vorranno investire nel territorio in cui operano, coinvolgendo i propri dipendenti e sostenendo il commercio di vicinato”.

Per presentare il progetto, illustrarne il funzionamento e rispondere a dubbi e domande ci sarà una conferenza di presentazione fissata per lunedì 9 alle 18 presso la Sala Linetti della Biblioteca comunale alla presenza del sindaco, dell’assessore dei referenti della piattaforma TreCuori e dei commercianti, alcune aziende del territorio.