Il sole caldissimo e temperature estive hanno accompagnato domenica la sesta edizione di "Un chilometro di tela" a Erbusco.

Un chilometro di meraviglia nel cuore della Franciacorta

L’iniziativa promossa dalla Pro Loco anche stavolta ha saputo dare vita a una meravigliosa opera collettiva in un luogo già di per sé bellissimo, la vigna Breda che sorge ai piedi di Villa Lechi, proprio all’ingresso di Erbusco. "Interconnessioni tra città e natura": era questo il tema dell’edizione 2023, che ha acceso la fantasia dei partecipanti. C’è chi l’ha sapientemente collegato a Bergamo Brescia capitale della cultura e chi ha cercato di unire armoniosamente architetture e paesaggi naturali, e non è mancato chi ha usato il suo pezzo di tela per trasmettere dei messaggi sociali forti, ad esempio contro la violenza.

Il grande punto di forza della manifestazione è rimasto però la straordinaria capacità di unire persone diverse per età, provenienza, interessi, esperienza: artisti già affermati, appassionati e aspiranti pittori, bambini, famiglie, giovani e meno giovani.I colori acrilici sono stati forniti ai partecipanti grazie alla collaborazione con il Colorificio Alari, mentre non sono mancate aree ristoro e l’intrattenimento musicale con la banda "Dino Magri" di Erbusco e il dj-set.

Nell’evento, che si svolge in concomitanza con il Festival Franciacorta in cantina e si avvale del sostegno di Terra Moretti e dell’ospitalità dell’azienda agricola Bellavista (che coltiva il vigneto) c’è stato spazio anche per la solidarietà: era infatti presente, accanto al desk per la registrazione, un banchetto per la vendita di dolcetti in memoria di Gaia Campa, venuta a mancare il 29 marzo 2022, a soli 17 anni. Grazie alla mobilitazione della mamma, Daniela Dotti, e della sua famiglia, il ricavato sarà devoluto al Besta NeuroSim Center, il primo centro per la simulazione e il training neurochirurgico in Europa.

L’opera collettiva sarà esposta e visitabile fino al 30 settembre; domenica 1 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 chi lo vorrà potrà ritirare il proprio pezzo di tela.