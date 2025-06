Tutto è pronto per la Sagra di San Vito con un programma ricco e per tutti i gusti.

La Sagra di San Vito dal 12 al 16

Dal 12 al 16 giugno il campo sportivo comunale di Barbariga è pronto ad accogliere la 38esima edizione della storica sagra di San Vito. In programma serate musicali, cucina tipica e l’attesissima esposizione dei trattori d’epoca a cura dei «Gnari del Tratur Vecc».

Anche quest’anno, il paese si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la sagra, è pronta a riempire di vita, musica, profumi e colori il campo sportivo comunale da giovedì 12 a lunedì 16 giugno.

Cinque giorni all’insegna della tradizione popolare, della buona cucina e del divertimento per tutte le età.

l programma completo della sagra

Giovedì 12 giugno

Apertura ufficiale della 38esima Sagra di San Vito, con inizio dell’esposizione dei trattori d’epoca, visitabile per tutta la durata della manifestazione. Dalle 19.30 apertura dello stand gastronomico con piatti tipici locali. Dalle 21.30 evento di latino americano con balli con «Dj Zorro Fabio Bolentini» e ospite la scuola di Ballo «Zero in condotta», mentre alle 21.0 presso il bar le band «I sinistri corti e Mich Pilgrmis & gli amari»: intrattenimento e musica dal vivo per dare il via alla festa nel migliore dei modi.

Venerdì 13 giugno

Apertura cucina e bar dalle 19.30. Alle 21.30 orchestra Raf Benzoni e alle 22 presso il bar evento «Pellicano».

Sabato 14 giugno

Apertura cucina e bar alle 19.30. Alle 19 presso il bar evento «AperiPirlo» e alle 21 l'esibizione scuola di ballO “Dance la Leonessa Asd Berlingo”. Dalle 21.30 orchestra “Francesca Mazzuccato”.

Domenica 15 giugno

Alle 10 la processione con banda civica di Dello e a seguire la messa presso il campo sportivo comunale.

Alle 14.30 presso il bar “torneo scala e briscola” (premi gastronomici, iscrizioni sul posto).

Alle 17.30 presso il bar “Radio Bruno e Dj Andrea Bonzio, alle 21 esibizione balli di gruppo con “Sara e Felice fit and fun” mentre alle 21 l'orchestra “Giorgio Ikebana”.

Lunedì 16 giugno

Alle 19.30 apertura di cucina e bar. Alle 19 presso il bar “Karaoke Alberto e Miki”, alle 20.45 estrazione premi della lotteria, alle 21.30 orchestra “Rossella Ferrari e i Casanova”. Per lunedì è possibile prenotare il tavolo al numero 333.4035176 (per chi prenota i posti sono garantiti fino alle 20.30).

