In concomitanza con il termine dell’anno scolastico hanno preso il via i lavori di sistemazione di via Marconi, una tra principali vie d’accesso al centro di Provaglio.

Tre nuovi attraversamenti pedonali in via Marconi a Provaglio

Si tratta di un ulteriore step di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale messo a punto dall’Amministrazione comunale e in parte finanziato da Regione Lombardia. Iniziato con il progetto "Facciamo Ecoscuola", ha previsto in prima battuta l’allargamento dello spazio fruibile del marciapiede di via Marconi, la pavimentazione dello stesso e il posizionamento di paletti con catenelle per tutelare il tratto riservato a pedoni e ciclisti.

"I lavori che verranno realizzati ora comporteranno l’allargamento di una porzione di circa novanta metri lineari di marciapiede (nella parte più vicina alla scuola), rendendolo sufficientemente largo al passaggio ciclopedonale, oltre che la formazione di senso unico di circolazione per il traffico veicolare", ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Dolfini.

Verranno realizzati tre attraversamenti pedonali con idonea segnaletica orizzontale e verticale per rendere sicuro l’attraversamento dal marciapiede alle abitazioni sul lato opposto della strada. Inoltre verranno recuperati dei parcheggi per far sì che i residenti possano sostare in spazi idonei e sicuri, senza occupare la carreggiata.

"La sicurezza dei nostri ragazzi prima di tutto – ha concluso l’assessore - Via Marconi è il percorso maggiormente frequentato da chi raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta ed è una delle vie di collegamento principale tra il centro del paese. Da qui la necessità di intervenire per il bene di tutti".

A completamento delle opere, in corrispondenza della rotonda che collega via Marconi con via Sebina, verrà realizzato un attraversamento pedonale. Servirà per collegare in modo sicuro la parte Sud del paese a quella Nord.