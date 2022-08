Tre giovani rovatesi protagonisti in tv su Rai1. I "Tre allo spiedo", ossia Alessandro, Francesco e Marco hanno vinto la puntata di venerdì 26 agosto del noto programma Reazione a catena, condotto da Marco Liorni.

Tre giovani rovatesi protagonisti a Reazione a catena

Come recita il sottotitolo del programma, ossia "l'intesa vincente", è proprio l'affiatamento della squadra il requisito fondamentale per partecipare al quiz, che va in onda d'estate su Rai1 alle 18.45, prima del Tg delle 20. E i tre rovatesi che hanno scelto di partecipare con il nome "Tre allo spiedo", omaggio al celebre piatto tipico bresciano (che i tre giovani, come hanno precisato all'inizio della puntata, cucinano per beneficenza a favore dell'asilo parrocchiale della loro frazione), in questo sono stati davvero dei campioni, riuscendo a battere gli agguerritissimi avversari ( "I 90 e passa" ). Vista la bravura di entrambe le squadre, si è reso necessario addirittura lo spareggio per il passaggio alla fase finale: ed è stato il trio rovatese ad avere la meglio.

L'avventura ora continua

La prova dei "Tre allo spiedo", ossia Alessandro Romano, Francesco Martinelli e Marco Deviardi è stata davvero brillante. Nonostante la pressione del tempo e della competizione con gli avversari, non hanno mai perso la calma e hanno affrontato le difficoltà facendo leva sull'amicizia e l'affiatamento che li lega. Al gioco finale non sono purtroppo riusciti ad aggiudicarsi il montepremi, ma la loro avventura in tv continua. Non resta dunque che seguirli nelle prossime puntate per vedere se riusciranno a mantenere il titolo di campioni e, si spera, anche a portarsi a casa il premio finale.