Trasferimento per la continuità assistenziale di Tavernole sul Mella.

A comunicarlo è l'Ats Brescia: da oggi (lunedì 13 febbraio 2023) alle 20 la Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) di Tavernole sul Mella è stata trasferita in via Amadini 43. I comuni afferenti a questa postazione sono: Tavernole sul Mella, Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Pezzaze.

Per attivare il Servizio di Continuità Assistenziale contattare il numero unico gratuito 116117.

Cosa si intende per Continuità Assistenziale

La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) è un servizio attivo nelle fasce orarie non coperte dal Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) e dal Pediatra di Libera Scelta (pediatra di famiglia). Garantisce la continuità dell'assistenza medica per le prestazioni non differibili.