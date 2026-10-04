Traffico bloccato sulla BreBeMi

Un incidente sulla A35 tra A1 e Travagliato ovest in direzione Brescia ha congestionato la circolazione

Un incidente avvenuto sulla BreBeMi ha congestionato il traffico per 1 km tra la A21 e Travagliato Ovest in direzione Brescia.

Sul posto anche l’Eliambulanza

La dinamica del sinistro è ancora da accertare, sul posto per i rilievi necessari la Polizia stradale di Darfo, secondo Areu, Agenzia regionale per le emergenze urgenze, sul posto sono arrivate un’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso dagli Spedali Civili di Brescia. L’emergenza iniziata in codice rosso si sta concludendo fortunatamente in giallo e verde.