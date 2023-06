Tpl di Brescia: garantito il collegamento tra Brescia e Brozzo di Marcheno.

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia: collegamento più che garantito

"Il collegamento del TPL tra Brescia e Brozzo di Marcheno non è mai venuto a mancare. Per i lavoratori del territorio che utilizzano i mezzi pubblici, l’ingresso in azienda entro le 6 è più che garantito".

L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, tramite il suo Presidente Giancarlo Gentilini, intende far chiarezza riguardo alle segnalazioni dei giorni scorsi, sollevate da alcuni lavoratori e alcuni esponenti istituzionali riguardo alla corsa delle 5.05 che da Brescia portava direttamente a Brozzo, località che sembrava essere divenuta irraggiungibile. Ma non è così:

"Solamente si è razionalizzata l’organizzazione delle corse, anche in considerazione dell’onerosità eccessiva. Nei fatti è stata soppressa la corsa delle 5.05 che da Brescia raggiungeva direttamente Brozzo ma la stessa destinazione è raggiungibile con la corsa delle 5,00 con un cambio di linea a Sarezzo. Per i passeggeri si tratta sicuramente di qualche minuto di viaggio in più ma per l’Agenzia e la gestione del servizio è tutt’altra questione. I due bus, che partivano da Brescia a distanza di pochi minuti e percorrevano lo stesso tragitto fino a Sarezzo, viaggiavano praticamente vuoti, come confermano anche i verificatori dell’Agenzia. Uno spreco di tempo e denaro pubblico che si somma sia alla necessità di ridurre le linee nel periodo estivo sia alla necessità di ottimizzare al massimo i servizi, riducendo gli sprechi in termini di chilometri e in ore degli autisti, e altresì minimizzando l’impatto sugli utenti".

Indagine Tpl: cosa è emerso

L’indagine del Tpl ha dimostrato inoltre che sono normalmente 5 i passeggeri abituali, che ora dovranno adeguarsi sfruttando la coincidenza per arrivare a Brozzo.

Riassumendo: il servizio viene garantito con modalità diverse e con un leggero aggravio sui tempi ma viene garantito con una qualità coerente con gli obiettivi del Piano di Bacino che, oltre a offrire la foto istantanea della situazione consolidata, anticipa il futuro attraverso un progetto chiaro di servizi basati su linee portanti che si innestano a quelle accessorie.

“L’Agenzia, impegnata a riorganizzare i servizi in un contesto dove mancano risorse economiche e anche autisti, si trova doverosamente a fare scelte che hanno come obiettivo la garanzia del servizio e l’ottimizzazione dei costi, esattamente come in questo caso – spiega il presidente del Tpl di Brescia Giancarlo Gentilini -. L’Agenzia ringrazia comunque gli utenti per le segnalazioni che fanno, sempre utili a migliorare il servizio e che in questo caso ci hanno evidenziato la necessità di svolgere ancor meglio le attività di comunicazione all’utenza”.

In evidenza un'immagine d'archivio.